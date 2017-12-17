Nizip'te sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde 3 işyerine düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki, ruhsatsız tüfek ve 500 sahte bandrol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde 3 ayrı işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda aranan işyerlerinde 250 şişe sahte içki, ruhsatsız tüfek ve 500 sahte bandrol ele geçirdi. Kaçak içki, bandrol ve ruhsatsız tüfeğe el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI