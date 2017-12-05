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Nizip'te kaza: 5 ölü, 3 yaralı (3)

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

05 Aralık 2017 16:42

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Gaziantep\'in Nizip ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali Kartal yönetimindeki minibüs ile Şaban Arık\'ın kullandığı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsteki 4 kişi ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada, 2\'si Suriye uyruklu 3 kişi de yaralandı.

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