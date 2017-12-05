Nizip'te kaza: 5 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İlçesi yakınlarında, hastaneye giden ailenin içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nizip- Gaziantep kara yolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Rahatsızlanan annesi Saliha Kartal\'ı Gaziantep\'teki hastaneye götüren Ali Kartal (37) yönetimindeki 27 YD 478 plakalı minibüs, Uluyatır Mahallesi yakınlarında Şaban Arık\'ın (57) kullandığı 46 P 6254 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Şaban Arık, minibüsün sürücüsü Ali Kartal ile yanındaki annesi Saliha Kartal (75), babası Mehmet Kartal (80) ve minibüste bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Yaşar Katırcıoğlu ile Suriye uyruklu Amar İbrahim ve Yusuf Şehmus, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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