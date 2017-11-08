Nizip'te kaçakçılığa 3 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, polisin düzenlediği 4 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluyatır Mahallesi’nde bir evde yaptığı aramada 4.5 kilo esrar, ilçe merkezindeki bir otomobilde 4 kilo 600 gram esrar, şüphelendiği 2 kişinin üzerinde 910 paket sigara ve bir işyerinde yaptığı aramada 111 adet kaçak cep telefonu ile 58 batarya ele geçirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen, esrar, sigara ve telefonlara el koyan polis; M.Y., İ.Y., C.B., B.B., M.Ü. ve Y.K.’yi gözaltına aldı.

Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B., C.B. ve İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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