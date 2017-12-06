Nizip'te hırsızlığa 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana gelen araç hırsızlığı ve Sultan Abdulhamit Mahallesi’nde farklı bir araçtan çalınan malzemelerin bulunması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracı ilçe çıkışında terk edilmiş halde buldu. Otomobilde yapılan aramada diğer araçtan çalındığı tespit edilen bilgisayar malzemeleri bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.B. ve B.B.\'yi yaptıkları çalışmayla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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