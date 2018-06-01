Nizip'te dolu, fıstık ve zeytin ağaçlarına zarar verdi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu yağışı, Antep fıstığı ve zeytin ağaçları ile meyvelerine zarar verdi.

İlçede aniden etkili olan ve 20 dakika süren dolu yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte Kocatepe ve Uluyatır mahallelerindeki Antep fıstığı ile zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, meyveleri döküldü.

Kocatepe Mahalle Muhtarı Abbas Küçük, yağan şiddetli dolu yağışının ardından 5 bin dönüm arazideki fıstık ağaçları ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, \"Bizler bölge çiftçileri olarak bu yıl beklentimiz yüksekti ancak yağan dolu yağışı büyük zarara yol açtı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü birçok ağacımız ve umutla beklediğimiz ürünlerimiz dolu sonrasında zarar gördü\" dedi.

Üreticilerden Osman Osanmaz ise yetkililerden yardım isteyerek, \"Mahallede yağan dolu yağışı nedeniyle geçim kaynağımız olan ağaçlarımız büyük bir zarar görmüştür. Biz hükümetten, tüm yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü bizim geçimimiz bu arazilere ve ağaçlara bağlıdır\" diye konuştu.



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