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Nizip'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan araçta, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

17 Mart 2018 16:18

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan araçta, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nizip- Birecik karayolunda durumundan şüphelendikleri M.K. yönetimindeki, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü M.K. gözaltına alındı.

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