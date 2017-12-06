Nizip'te 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde polis tarafından aranan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, bagaj ve koltuklarda gizlenen gümrük kaçağı 4 bin 600 paket gümrük kaçağı ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan polis, otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.



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