Nizip Mülteci Kampı'na alınmayan HDP ve CHP'li vekiller: Burada daha vahim şeyler yaşanıyor

Gaziantep Nizip'te 30'u aşkın çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasıyla gündeme gelen AFAD mülteci kampına HDP'li vekiller alınmadı. HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, "30'u aşkın çocuğun cinsel istismara uğradığını herkes biliyor. Bunlar sadece görünen tarafı" dedi.

BirGün'den Erk Acarer'in ortaya çıkardığı cinsel istismar olayının ardından Antep'in Nizip ilçesinde 30 çocuğun cinsel işkenceye maruz kaldığı AFAD mülteci kampına giden HDP'li vekiller bölgeye alınmadı. Sabah saatlerinde Nizip ilçesine gelen HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ve Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Göçmen ve Mülteci Komisyonu'ndan Sorumlu MYK Üyesi Gülsüm Ağaoğlu, HDP Antep ilçe eşbaşkanları ve ilçe yöneticileri inceleme yapmak üzere AFAD Kampı'na girmek istedi. Ancak HDP'lilere, kapının önünde kamp görevlisi olduğunu iddia eden ve soy ismini söylemeyen Kemal isimli kişi, HDP'li vekillerin "Valilik izni olmadığı" gerekçesiyle kampa girişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

"Peşini bırakmayacağız"

Birgün'ün haberine göre, kamp önünde açıklama yapan TBMM Çocuk İstismarını Önleme ve Araştırma Komisyonu üyesi olan Filiz Kerestecioğlu, geçen hafta yetkililere izin almak için başvuruda bulunduklarını, fakat herhangi bir cevabın verilmediğini söyledi. Hukuk kurallarıyla ile yürütülmeyen bir kurallar bütünü içerisinde kampın yönetildiğini belirten Kerestecioğlu, "Kendisini AFAD yardımcısı olduğunu belirten ve soy ismini bile vermeyen Kemal isminde biri Kaymakam ve Valinin bilgisi dâhilinde bizi içeri alamayacaklarını aktardı. Buradaki çocuk istismarını incelemek için buraya geldik. Bu istismara maruz kalan çocuklar ile aileleri ne durumda olduğunu araştırmak için buradayız. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Mahmut Toğrul, yaşanan cinsel istismarın AFAD yetkilileri tarafından kabul edildiğini, yaşanan cinsel istismarın kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtirken, buna benzer olayların İslahiye ve Karkamış'ta da yaşandığına ve kadınların fuhuşa sürüklendiğini söyledi. Toğrul, "AKP'li yetkililer ve Başbakan bu AFAD kamplarını 5 yıldızlı otellere benzetmişlerdi. Bu kamplar, ya taciz, ya tecavüz ya da fuhuşa sürüklenmiş kadınlar veya DAİŞ çetelerinin yetiştirildiği alanlar olarak her gün gündeme geliyor. Halkın vekilleri olarak bizim görevimiz bunlar ile ilgilenmek iken bizleri içeriye bile almıyorlar" dedi.

"Temel ihtiyaç sorunları da var"

Besime Konca ise, HDP heyetinin kampa alınmamasının içeride daha vahim olayların yaşandığının göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"30'u aşkın çocuğun cinsel istismara uğradığını herkes biliyor. Bunlar sadece görünen tarafı. Aldığımız duyumlardan kampta daha vahim olayların yaşandığı yönünde. Bizim içeriye alınmama sebebimiz de daha ağır durumların yaşandığının bir göstergesidir. İçeride su, yemek ve temel ihtiyaç sorunların da olduğu söyleniyor. Mülteciler farklı muamelelere maruz kalıyor. Bir an önce buranın tüm uluslararası, sivil toplum kuruluşlarına, insan hakları kurumlarına ve parlamentodaki her vekile açılması gerekiyor. Ciddi kaygılarımız var. Kamp anlayışına, hapsetme anlayışına, insan hakkı gaspına karşı, her türlü taciz ve tecavüz anlayışına karşı herkese çağrıda bulunuyorum. Buradaki sorunlar Kaymakam ve Vali'ye bırakılmayacak kadar vahim ve önemli sorunlar."

Ne olmuştu?

Nizip mülteci kampında çalışan 29 yaşındaki Erdal E. adlı temizlik görevlisi, Haziran 2015’te para karşılığı 8-14 yaş arasında yaklaşık 30 çocuğa cinsel istismarda bulundu. İstismar Ağustos’ta bir çocuğun cinsel istismarı söylemesi üzerine, ailesinin aba şikâyetiyle ortaya çıktı. 2 Eylül’de gözaltına alınan Erdal E., 4 Eylül tarihinde de tutuklanarak cezaevine gönderildi.