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Nizip kampında 8 Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisine 108 yıl hapis cezası

"Günah keçisiyim, başkaları da var"

04 Haziran 2016 11:09

Nizip’teki AFAD kampında 8 Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Erdal E. 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Suriyeli göçmenler için Kilis’e bağlı Nizip’te kurduğu çadırkentte bir görevlinin istismarına uğrayan 8 erkek çocuğuyla ilgili açılan davanın 3’üncü duruşması dün Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla, toplamda 289 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Erdal E. mahkemede, jandarmadaki ifadesini baskı altında verdiğini iddia etti. AFAD ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müşteki olduğu davada sanık Erdal E. 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

 

"Günah keçisiyim, başkaları da var"

 

Erdal E.’nin 1 Haziran’daki mahkemeye dilekçe vererek istismar olayına karışan başkaları da olduğu iddiasında bulunduğu ortaya çıktı:

“Bu istismar vakalarına karışan pek çok yönetici ve kamp çalışanının olduğunu isim isim biliyorum. Bu adamlar olaypatlak verdiği için günah keçisi olarak beni seçtiler. Ancak aileme zarar verirler diye isimlerini söyleyemedim.” 

Mahkeme, iddianın araştırılması için talimat verdi. 

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