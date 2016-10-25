Nizip Başsavcılığı: 30 çocuğun cinsel istismara uğradığı yalan, kamu görevlilerin hiçbir ihmali yok

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Suriye’deki iç savaştan kaçan sığınmacıların kaldığı AFAD’a bağlı çadır kentte 30 çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından sorumlular hakkında yapılan suç duyurusuna, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “30 çocuğun cinsel istismara uğradığı yalan, kamu görevlilerin hiçbir ihmali yok” denilerek takipsizlik kararı verildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in imzasıyla yayımlanan (25 Ekim 2016) haber şöyle:

Antep eski Baro Başkanı Bektaş Şarklı, cinsel istismar skandalının ortaya çıkmasının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AFAD yetkilileri ve Antep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulundu. Şarklı’nın Antep Barosu adına yaptığı başvuruyu inceleyen Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 çocuğun herkesin gözü önünde cinsel istismara uğramasında kamu görevlilerinin herhangi bir ihmalinin olmadığını ileri sürdü. Başsavcılık verdiği yanıtta, “Bazı basın yayın organlarında çıkan 30 çocuğun cinsel istismara uğradığı ve kamp çalışanlarının bu olaylara karıştığına veya bu olayları örtbas etmeye çalıştığına ilişkin haberlerin asılsız, kamu kurumlarını ve görevlilerini yıpratmaya ve siyasi algı oluşturmaya yönelik olduğu anlaşılmış olmakta” ifadelerini kullandı.

"'Bozuk' kameralarla savunma"

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüğü takipsizlik kararında, cinsel istismar davasında bozuk olduğu mahkeme dosyasında ifade edilen 53 kamerayı ‘’delil’’ olarak gösterdi. Başsavcılık konuya ilişkin, “Çadır kentte her türlü güvenlik önleminin AFAD ve jandarma birimlerince alındığı, kamera sistemiyle korunduğu anlaşılmakta” denildi.

"40 istismar kolluğa iletildi"

Çadır kentte cinsel istismar olaylarının yetkililere bildirilmeden örtbas edildiğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını anlatmak isteyen Başsavcılık, Suriyeli sığınmacıların devlet korumasında iken uğradığı istismarları anlattı. Nizip’te 2 yıl içerisinde, 23 kez reşit olmayanla cinsel ilişki, 3 kez cinsel taciz ve 14 kez çocuğa cinsel istismar olaylarının yaşandığını belirten Başsavcılık, bu olayların tümünün kolluk kuvvetlerine yansıdığını ifade etti.

Hükümlünün ifadesi de kabul edilmedi

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 çocuğa istismardan hüküm giyen Erdal Elmas’ın mahkemede verdiği ifadeleri de yok saydı. Başsavcılık konuya ilişkin, “Erdal Elmas’ın duruşma ifadesi ile dilekçesinde belirttiği iddiaların herhangi bir somut delile dayanmayan soyut nitelikte ve kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.