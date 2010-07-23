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NİZAMETTİN TOĞUÇ'UN TUTUKLULUĞU SÜRECEK ROMA (A.A)

23 Temmuz 2010 19:18

-NİZAMETTİN TOĞUÇ'UN TUTUKLULUĞU SÜRECEK ROMA (A.A) - 23.07.2010 - Venedik İstinaf Mahkemesi, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Nizamettin Toğuç'un İtalya'da beş gün önce yakalanmasının ardından, Padova Cezaevindeki ihtiyati tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, Türkiye'ye iadesi istenen Toğuç'un İtalyan avukatlarının ihtiyati tutukluluğa gerek olmadığı ve müvekkillerinin salıverilmesi yönündeki taleplerini ise gelecek süreçte yapılacak inceleme neticesinde değerlendirmeyi kararlaştırdı. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını üstlenmiş olan Arturo Salerni, duruşma çıkışında, "Yargıç bizim taleplerimizi inceleyeceğini belirtti. Müvekkilimizin kaçma riski yok. Dolayısıyla biz, Türkiye'nin iade talebinin değerlendirilmesi için ihtiyati tutukluluğun şart olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle müvekkilimizin salıverilmesini istedik. Mahkeme de bu talebimizi inceleyeceğini, kararını bilahare alacağını ifade etti" dedi. Salerni, "Duruşmaya müvekkilim Toğuç da katıldı. Kendisiyle yüz yüze görüştük. Müvekkilimin sağlığı ve morali gayet iyi" diye konuştu. Türkiye, İtalya Adalet Bakanlığına bugün yaptığı yazılı başvuruda, iade dosyasının tamamlanması için halen Padova Cezaevinde tutulan 58 yaşındaki Toğuç hakkındaki ihtiyati tutukluluk süresinin 40 güne yükseltilmesini istemişti.

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