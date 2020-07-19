Ağrı DSYB Başkanı Nizamettin Şahin, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Şırnak ve Batman’ın ardından Ağrı’dan da çocuk istismarı haberi geldi. Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Ağrı’da önceki gün 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaya kalkışan Nizamettin Şahin, “nitelikli cinsel istismar suçu” işlemekten sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu bağırdı, komşular müdahale etti

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ağrı’nın Alparslan Mahallesi’nde önceki gece Nizamettin Şahin’in 13 yaşındaki bir kız çocuğunu istismara maruz bıraktığı ortaya çıkmıştı. Kız çocuğunun bağırması üzerine komşuların müdahale ettiği belirtilirken, Şahin gözaltına alınmıştı.

Cinsel saldırı haberi yandaş basında yer almazken, olay sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda AKP’li Savcı Sayan’ın, Şahin ile fotoğrafları da yer aldı. Zanlının, Sayan’ın ”sağ kolu” olduğu iddia edildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: