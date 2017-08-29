Niyazi Mete Tenis Turnuvası tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

Niyazi Mete Tenis Turnuvası sona erdi.

Mete Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Mete\'nin adını taşıyan organizasyon, Bakırköy Spor Vakfı (BSV) Tesisleri\'nde gerçekleşti. 5 bin TL ödüllü turnuvada 22 kategoride yaklaşık 300 sporcu ter döktü.

Şampiyonların belirlenmesinin ardından ödül törenine geçildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen törende ödüller ve plaketler BSV Başkan Yardımcısı Hamdi İnanç, BSV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Demircan, Osman Şencan, Adil Cömert, BSV Denetleme Kurulu Üyesi Zeki Yorgancı ile antrenör Muharrem Ataç tarafından takdim edildi.

Bakırköy Spor Vakfı, Niyazi Mete\'ye tenise katkılarından dolayı plaket sundu. Mete, tenise desteğinin süreceğini belirterek, \"Bu turnuvayı geleneksel hale getireceğiz\" açıklamasını yaptı.

Turnuvada ödül alan sporcular ise şöyle;

Yeni Başlayan Bayan Ceyda Özakman

35+ Tek Bayan Yana Parlak

40+ Tek Bayan Demet Uzun

45+ Tek Bayan Ayşe Çek Tamer

50+ Tek Bayan Reem Amoudi Yılmaz

55+ Tek Bayan Neşe Aslan

Yeni Başlayan Erkek Özkan Pehlivaner

25+ Tek Erkek Erhan Avşar

35+ Tek Erkek Güvenç Özkul

40+ Tek Erkek Alper Kırbıyık

45+ Tek Erkek Murat Güven

50+ Tek Erkek Ayhan Akgül

55+ Tek Erkek Gencay Üstünel

60+ Tek Erkek Çetin Keçeli

35+ Çift Bayan Nur Sorucu/Gökçenur Doğanlar

25+ Karışık Çiftler Leyla Sarıcay/AhmetYelkencioğlu

35+ Karışık Çiftler Şule Doğan/Metin Metz Öz

45+ Karışık Çiftler Belgin Yıkılmaz/Mahir Eskinazi

35+ Çift Erkekler Rıdvan Demirhan/Denis Savitski

45+ Çift Erkekler Hakan Yılmaz/Recep Alkan

55+ Çift Erkekler Önler Özcan/Çetin Keçeli

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