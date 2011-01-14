Niteliksiz elemanların iş bulma şansı daha yüksek!

T24- Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)'nun yayımladığı 2010 Aralık ayı İstatistik Bülteni'ne göre niteliksiz işgücünün nitelikli kişilere göre iş bulma olanakları yüzde 50 daha fazla. İş-Kur, 33 bin 818 kişilik açık iş kadrosunun yüzde 60.7’sine niteliksiz, yüzde 39.3’üne nitelikli elemanlar yerleştirdi.

İş-Kur 2010 Aralık ayı İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre, Aralık ayında Kuruma başvuran 43 bin 34 kişinin yüzde 34’ünün herhangi bir niteliği olmayan vasıfsız işgücünden oluştuğu görüldü. Yine ay içinde alınan 33 bin 818 açık işin; yüzde 46.7’si niteliksiz, yüzde 53.7’si nitelikli eleman talebinden oluştu. Yapılan işe yerleştirmelerin yüzde 60.7’sine denk gelen 11 bin 11kişi niteliksiz ve işe yerleştirilenlerin yüzde 39.3’ü de nitelikli elemanlardan oluştu.

Bununla birlikte Kuruma kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre 254 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 604 bin 355 kişi, kayıtlı işsiz sayısı ise 274 bin 808 kişi azalarak 1 milyon 414 bin 541 kişi oldu. Kayıtlı işgücü yüzde 13.7 oranında, kayıtlı işsiz sayısı ise yüzde 16.3 oranında azaldı.

Kuruma başvurular geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 oranında arttı

2010 yılı Aralık ayı içerisinde 126 bin 809 kişi Kurum faaliyetlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Başvuranlardan 115 bin 65 kişisi işsiz, 10 bin 916 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 233 kişi emekli, 595 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluştu. Kuruma ay içerisindeki başvuranların yüzde 36’sı kadın işgücünden oluşurken, başvuruların yüzde 49.9’u lise altı, yüzde 19.5’i lise ve dengi okullu, yüzde 15.6’sı lise üstü eğitim mezunu ve yüzde 15’i okuryazar olmayan kişilerden meydana geldi. Ay içinde başvuruların yüzde 40.4’ü ise 15-24 yaş arasında yer aldı.

Kuruma ay içerisinde yapılan açık işlerin ise yüzde 91.1’i özel kesim işyerlerinden alınırken, özel kesim işyerlerinden alınan açık işlerin yüzde 0.3’ü tarım, yüzde 46.9’u sanayi, yüzde 52.8’i hizmetler sektöründen oluştu.

İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.9 oranında arttı

2010 yılı Aralık ayına göre özel kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler yüzde 42.6 oranında, kamu kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler ise yüzde 34.1 oranında arttı. İşe yerleştirmelerin yüzde 22.8’i kadın işgücünden oluştu. Ay içerisinde yapılan işe yerleştirmelerin yüzde 31.9’u 15-24 yaş arasında yer alırken, işe yerleştirilenlerin eğitimlerine göre dağılımı; yüzde 65.8’i lise altı, yüzde 26.9’u lise ve dengi okul, yüzde 6.4’ü lise üstü eğitim mezunu ve yüzde 0.9’u ise okuryazar olmayanlardan oluştu.

Aralık'ta 2 bin 700 engelli kuruma başvuruda bulundu

Aralık ayı içerisinde İş-Kur’a iş aramak amacıyla 2 bin 678 özürlü kişi başvuruda bulundu. Kurum, Aralık ayı içerisinde 10 bin 526 adet özürlülere yönelik açık iş alırken, yine ay içerisinde 3 bin 177 özürlü kişiyi işe yerleştirdi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 99.2’si ise özel kesim işyerlerine yapılan yerleştirmelerden oluştu. Halen, iş aramak amacıyla, Kuruma 76 bin 449 özürlü kişi kayıtlı bulunuyor. Kurum kayıtlarına göre Kasım ayı sonu itibarıyla 21 bin 524 kişilik özürlü açık kontenjanı bulunuyor.