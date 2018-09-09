'Nitelikli yağma'dan aranan kadın yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da \'nitelikli yağma\' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan Melek M. (31) yakalandı. Tutuklanan Melek M., cezaevine konuldu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi\'nde iddiaya göre yıllar önce yağma olayına karışan Melek M. hakkında \'nitelikli yağma\' suçundan dava açıldı. Hakkında 10 yıl hapis cezası verilen Melek M., hakkında kararın onanmasının ardından arama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Melek M.\'yi bulabilmek için çalışma başlattı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, adresini belirlediği Melek M.\'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şok baskın sırasında yakalanacağını anlayan Melek M., kaçmak için çaba harcasa da kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Melek M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye\'ye sevk edildi. Tutuklanan genç kadın, cezaevine kondu.



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