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Ekonomi

'Nitelikli göçmene acilen ihtiyacımız var'

Göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Böhmer, Almanya'nın meslek sahibi nitelikli göçmenlere acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Almanya'nın meslek sahibi nitelikli göçmenlere acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Böhmer, Oldenburg kentinde düzenlenen uyum ve yabancılar sorumluları konferansı çerçevesinde yaptığı açıklamada, hükümetin, Almanya dışındaki ülkelerde edinilen diplomaların kabul edilmesini kolaylaştırmayı istediğini belirterek, "Meslek sahibi nitelikli göçmenlere acilen ihtiyacımız var" dedi.


Hükümetin bu konuda yasal düzenleme için çerçeve şartlarını kararlaştırdığını, bu konuda eyaletlerin şimdi hızlı adımlar atması gerektiğini ifade eden Böhmer, bazı sektörlerde kalifiye eleman sıkıntısı çekildiğini, bu nedenle gerekli yasal düzenlemelerin bu yıl içinde sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

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