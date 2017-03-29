T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunan 'Jet Fadıl' tahliye edildi

Yürüttüğü iki inşaat projesi nedeniyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Fadıl Akgündüz tahliye edildi

29 Mart 2017 01:08

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2015'te tutuklanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) Silivri Cezaevi'nden katılan Akgündüz, tahliye edildiğini bildiren hakime "Teşekkür ederim" dedi. Duruşma, 5 Temmuz tarihine bırakıldı.

 

2 bin 443 yıla kadar hapsi isteniyor

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 6 sanıığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

 

Akgündüz cezaevinden çıktı

 

Tahliye kararının ardından Akgündüz, 21.20 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Akgündüz'ü kapıda yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Akgündüz çıkışta, "Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak" dedi.

Akgündüz ve beraberindekiler daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

 

ETİKETLER

jet fadılfadıl akgündüztahliyedolandırıcılıkMehmet Salih ObutCaprice GoldCaprice Maldivler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24