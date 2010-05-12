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Ekonomi

Nissan zarar açıkladı

Japon otomobil üreticisi Nissan, Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyrek yılda 125 milyon dolar (11,6 milyar yen) zarar etti.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Japon otomobil üreticisi Nissan, Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyrek yılda 125 milyon dolar (11,6 milyar yen) zarar etti.
        

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan, geçen yılın aynı döneminde 276,9 milyar yen zarar ettiğini açıklamıştı.
        

Yokohama merkezli şirket, çeyrek yıl sonuçlarının beklentilerin üzerinde olduğunu, 2011 Mart ayında bitecek mali yıl için toparlanma vaat ettiğini belirtti.
        

Nissan, bu yıl mart ayında biten mali yıl genelinde 42,4 milyar yen kar ederken, 2011 yılı Mart ayında bitecek mali yılda 150 milyar yen (1,6 milyar dolar) kar etmeyi beklediğini bildirdi.
        

Nissan’ın yıllık gelirleri ise kısmen güçlü yenin etkisiyle yüzde 10,9 düşerek 7,52 trilyon yen (81 milyar dolar) oldu.
        

Şirket, 2011 Mart ayında bitecek mali yılda gelirlerinin 8,2 trilyon yen (88,5 milyar dolar) olmasını bekliyor. (Milliyet)

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