Nissan İskenderun’a mı, Bursa’ya mı yatırım yapacak?

Oyak Otomotiv ve Çimento grubu başkanı Celal Çağlar, Oyak Grubu'nun Renault ile yürüttüğü ortaklığın yanı sıra, Japon Nissan ile de Türkiye'de üretim yapmak istediklerini, 2-3 yıl içinde özellikle Nissan yatırımı için ciddi bir şans olabileceğini söyledi. Çağlar, yatırımın İskenderun ya da Bursa'da olabileceğini belirtti.

Otomotiv devleri Renault ve Nissan 1999 yılında ittifak kurma kararı alırken, Nissan'ın yüzde 43.4 hissesi Renault'da bulunurken, Renault'nun yüzde 15 hissesi de Nissan'a ait.

Dün akşam düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Çağlar grubun otomotiv sektörü yatırımları ile ilgili olarak da Renault ortaklığının yanı sıra, Japon Nissan'ın da Türkiye'de üretim yapmasını istediklerini belirterek, "Ortadoğu ve Avrupa'da bir otomobil ihtiyacı olduğu anda biz Nissan'la birlikte Türkiye'de otomobil üretimine başlayacağız. Benim hayalim Türkiye'de Nissan'ı üretime sokmaktır... 2-3 yıl içinde otomobilde, özellikle Nissan yatırımı için ciddi bir şans olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Yatırımın olması durumunda üretilecek modelin tamamıyla yeni bir model olacağını belirten Çağlar, bir otomobil yatırımında, sıfırdan bir modeli oluşturmak için yaklaşık 2 milyar dolar yatırımın gerektiğini belirterek, "Fabrika kurmak maliyet açısından çok önemli değil. Otomobil için önemli olan modelin kendisi ve onun için gerekli olan mühendislik ve kalıp yatırımıdır. Bu da yaklaşık 2 milyar dolardır" dedi.

İskenderun ya da Bursa

Olası bir Nissan yatırımının nerede olabileceği konusunda ise Çağlar, "İskenderun Demir Çelik içindeki araziler uygun, Bursa'da da Renault'un yanında uygun yer var. Hatta Renault'un içinde dahi düşünülebilir. Şu anda 350 bin adet kapasitesi var, bunun 100 bin adedi neden Nissan için kullanılmasın" dedi.

Fransız Renault ile 45 yıldır ortaklığı bulunan Oyak Grubu, Bursa fabrikasında 360 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip. Oyak Renault'da Oyak Grubu'nun yüzde 49, Renault'un yüzde 51 payı bulunuyor.