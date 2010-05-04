Nissan, Infiniti G35'leri geri çağırdı

T24-



ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Nissan’ın geri çağırdığı otomobillerin 2005-2006 yıllarına ait "Infiniti G35" sedan otomobil ile 2005-2007 yıllarına ait "Infiniti G35" spor otomobilleri kapsadığını açıkladı.



Nissan’dan bir yetkili, geri çağrılan araçların ABD ve ABD dışındaki ülkelerde satıldığını söyledi.



Şirketin söz konusu sorunu iki hafta önce yetkililere bildirdiğini belirten NHTSA, sonunun nasıl çözüleceği konusunda ise henüz bilgi verilmediğini kaydetti.



Nissan’ın geri çağırdığı araçlardaki hava yastıklarının çarpışma anında açılmama riski bulunduğu bildirildi.



Bu arada Nissan’ın Çinli iştiraki Dongfeng Nissan da 84 bin 200 adet aracını yağ kaçağı riski bulunduğu gerekçesiyle geri çağıracak.



Şirket yetkilileri, geri çağırmalardan 69 bin 285 adet 2006 Ocak-2008 Temmuz döneminde üretilen "Sylphy" model araç ile 14 bin 915 adet 2007 Ağustos-2008 Temmuz döneminde üretilen "Qashqai" model araçların etkileneceği belirtildi.



Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ile de işbirliği bulunan Dongfeng Motors, satış bazında Çin’in en büyük dördüncü otomobil üreticisi kabul ediliyor. (radikal)