Nissan 2.4 milyar dolar zarar açıkladı

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil firması Nissan, Mart ayı sonunda sona eren, geçen mali yılda 233,7 milyar yen (2,4 milyar dolar) zarar etti.



Nissan Başkanı Toshiyuki Shiga yaptığı açıklamada, söz konusu zararın şirketin öngörüsünden daha düşük olduğu belirtildi.



Shiga, Nissan'ın zarar etmesine neden olarak, ABD'de yaşanan finansal kriz, küresel ekonomide görülen küçülme ve güçlü japon yenini gösterdi.



Nissan firması, Mart 2008'de sona eren bir önceki mali yılda 482,3 milyar yen kar elde etmişti. Geçen mali yılda Nissan'ın satışları yüzde 22 oranında azalmıştı.



