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Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi

16 Mart 2018 01:25

AKP tarafından hazırlanan nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e indiren önerge, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor.

AKP önerge verdi

AKP, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AKP'nin önergesi ve 47. madde kabul edildi.

AKP tarafından şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili hazırlanan diğer önerge göre ise özelleştirilen fabrikalarda üretim eksikliği olması durumunda şeker kotaları, Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilecek.

 

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