Sevan Nişanyan'dan 'parmaklı' mezar açılışı

T24- Yazar ve turizmci Sevan Nişanyan, İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı Şirince Köyü’nde yaptırdığı kaya mezarı ’parmak’ işareti yaparak açtı.

Vatan gazetesinin haberine göre, turistik Şirince Köyü’nde Muğla Dalyan’da bulunan kaya mezarlarının benzerini yaptıran Sevan Nişanyan, açılışını, aralarında Şirince Matematik Köyü kurucusu Ali Nesin’in de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir parti ile yaptı. Sıra dışı sözleri ve hareketleri ile dikkati çeken ve açılışı ’bürokrasiye karşı kazandığı zafer’ olarak nitelendiren Nişanyan, sınırsız şarap, helva ve çayın ikram edildiği partide, mezarın açılışını orta parmağını göstererek yaptı. Şirince’ye güzel eserler yaptığını savunan Nişanyan, kaya mezarının ardından, medrese yapacağını söyledi.

Kaya mezarı yapma fikrinin 20 yıl önce Likya üzerine bir kitap yazdığı sırada aklına geldiğini belirten Nişanyan, şunları söyledi:

"Çok romantik, olağanüstü güzel bir şey. Bu kadar romantik çarpıcı bir görüntü olamaz. Günümüzde insanlar kör dövüşü içinde yuvarlanıp duruyorlar, güzel, herhangi bir çıkara dayanmayan bir şey yapmak istedim. Cumhuriyetin başından bu yana yapılanlar hep gecekondu, taklit, ikinci sınıf. Bunlar beni üzüyor. İçimden geldiği için yaptım, yapılabileceğini göstermek için güzel bir şey olduğu için, kalıcı bir şey olduğu için yaptım. İçinde yaşadığımız toplumda, son yüz yılda köksüz, temelsiz, kalıcılığı olmayan işler yapıldı gecekondu yapıldı. Her şey, bina anlamında, kurumlar, fikirler anlamında bir gecekondu ülkede yaşıyoruz. Bu iyi değil. Küçücük önemsiz bir şey de olsa bu mezar 2 bin yıl sonra da yaşayacak."

Mezarı yaparken çok engelle karşılaştığını ifade eden Nişanyan, "Devletin gücünü temsil ettiğini söyleyen bürokratların gazabına uğradım, ‘Bunu nasıl durdururuz’ k..larını yırttılar ama bir şey yapamadılar, bundan da gurur duyuyorum. İki tane 5 aylık hapis cezası aldım, bir tanesini daha açıyorlar ondan da iki yıl isterler. Buna k...mla gülüyorum" diye konuştu.

'Zevzek insanlar yüzünden acele ettim'

Kaya mezarını dünyanın sonunun geleceği gün olduğu rivayet edilen 21 Aralık 2012 günü açmayı planladığını, ancak bürokratlar yüzünden acele ettiğini anlatan Nişanyan, "21 aralık 2012’de dünyanın sonu gelecekmiş, benim niyetim aslında o gün açmaktı. O gün tozlar içinden çıkıp üstümü silkeleyip herkese yine iyisiniz kurtardım diye ilan edecektim. Ama sabırsızlığıma yenildim, artık yeter açalım dedik bir de Kültür Bakanlığı gibi bir takım zevzek insanlar gereğini yapacaklarmış. ‘Sen nasıl devletten izin almadan böyle şey yaparsın, canına okuruz’ dediler. Bu adamlar bir şey yapmadan açılışını yapalım dedim" dedi.

Parmak işareti yaptı

2008 Yazında kaya mezarı fikrinin doğduğu günlerde kendisine yönelik suikast planlarını öğrendiğini belirten Nişanyan, "Ülke yönetiminde hasbelkader söz sahibi olmuş insanlar bana suikast hazırlığı içindeydiler" dedi. Sevanyan, orta parmağını göstererek iddialarını şöyle sürdürdü:

"Beni izlemek için astsubaylar görevlendirmişler. Birden bire kendimi üst düzey güvenlik görevlileriyle muhatap halde buldum. Beni koruyacaklarını söylediler ben de ‘Defolun gidin’ dedim. Koruma istemedim ondan sonra şunu düşündüm, vuracakları varsa vururlar yeterince yaşadım budan sonra yaşasam ne olur yaşamasam ne olur? En güzel cevabın parmak göstermek olduğunu düşündüm. Bunun çok yakışıklı parmak olacağını düşündüm, bu yaptığım işin. Doğru cevabın bu olduğunu düşündüm. Onların istediğini yapmanın onların tuzağına düşmek olacağını düşündüm, bu daha zarif bir cevap oldu."



Sevan Nişanyan, açılıyını yaptığı kaya mezarlarının daha beş mezar yapacak yer olduğunu, öldükten sonra oraya gömülüp gömülmemeyi henüz düşünmediğini söyledi.

Bundan sonraki hedefinin tiyatro eğitimi verilen bir medrese yapmak olduğunu belirten Nişanyan, "Mezarın yanındaki vadide bir arazi aldım, oraya da tiyatro medresesi inşa ediyorum. O da muhteşem bir proje olacak. Onu da engelleyecekler ama tüm engellemelere rağmen Şirince’de güzel şeyler yapacağım ve tüm Türkiye’ye örnek olacak" diye konuştu.



Matematik Köyü kurucusu Ali Nesin ise Nişanyan’ın güzel eserler ortaya koyduğunu dile getirerek, "En az 2 bin yıl yaşayacak eser yaptı. Sevan’ın yaptıkları karşısında şapka çıkartıyorum" dedi.

Yaklaşık üç yılda tamamlanan ve 60 bin liraya mal olan kaya mezarında Medusa başının yanı sıra Ermenice ve eski Yunanca yazılar bulunuyor. Eski Yunanca olarak yazılan yazıda Sevan Nişanyan’ın Şirince’de yaşadığı söylenirken, Ermenice yazı hakkında bilgi verilmedi.