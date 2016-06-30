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Nişantaşı'ndaki silahlı saldırıyla ilgili duruşmada İzzet Çapa beraat etti

Mahkeme ilk celsede kararını vererek tüm sanıkların tahliyesine karar verdi

30 Haziran 2016 18:01

Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'ndeki ünlü bir kafede Hakan Başaran isimli kişinin bacağından vurulması olayında azmettiricilikle suçlanan İzzet Çapa ilk duruşmada beraat etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Yılmaz, Mehmet Hatip Ağyar ile tutuksuz sanıklar İzzet Çapa, Şehmus Şerbetçi ve müşteki Hakan Başaran katıldı.


İzzet Çapa: Bu davada neden yargılandığımı bilmiyorum



Söz alan İzzet Çapa, sanıklardan sadece Şehmuz Şerbetçi'yi tanıdığını belirterek, "Benim zaten Hakan hakkında daha önceden açılmış farklı davalarım var. Böyle bir olaya tenezül edecek olsam bu davaları açmazdım. Olayı sosyal medyadan öğrendim. Bu davada neden yargılandığımı bilmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Hatip Ağyar da savunmasında Şehmus Şerbetçi ile akraba olduklarını, Hakan Başaran'ın sosyal medya hesabından Şerbetçi soyadına hakaret ettmesi üzerine bu olayın yaşandığını söyledi. Diğer tutuklu sanık Ömer Yılmaz da, olayda kullandığı siahın kuru sıkı olduğunu söyledi.

Bir anlık öfkeyle...

Hakan Başaran'ı tanımadığını ve husumetinin bulunmadığını söyleyen tutuksuz sanık Şehmus Şerbetçi ise olayın aileye yönelik olduğunu, yeğenlerinin de bir anlık öfkeyle bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Müşteki şikâyetinden vazgeçti



Son olarak söz alan Hakan Başaran ise, İzzet Çapa ile daha önceden husumetinin olduğunu belirterek, "Aklıma ilk gelen İzzet Çapa oldu. Sonradan olayı yapanların Şehmus Şerbetçi'nin yakınları olduğunu öğrenince Çapa ile bir ilgisinin olmadığını öğrendim" diye konuştu. Hakan Başaran daha sonra tüm sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.



Mahkeme ilk celsede kararını verdi



İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ünlü işletmeci İzzet Çapa ile Şehmus Şerbetçi'nin beraatine karar verdi. Sanıklardan Mehmet Hatip Ağyar ile Ömer Yılmaz'a kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme, cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.
 

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