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Nişantaşı'nda polisin fotoğrafını çeken bir kişi gözaltına alındı

Kelepçelenen kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

19 Mart 2016 15:39

Sosyal medyada ortaya atılan Nişantaşı'nda patlama olduğu söylentileri üzerine bölgede inceleme yapmnaya giden polis ekipleri, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiyi gözaltına aldı.Kelepçe takarak gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri İstanbul'da güvenlik önlemlerini artırdı. Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri Nişantaşı'nda uygulama yaptı. Uygulama yapan polisi cep telefonuyla görüntülemeye çalışan bir şahıs, gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

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