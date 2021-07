Nişantaşı'nda darp edilen akademisyene Bakan Yanık'tan destek: Kardeşimize her türlü desteği vereceğiz, yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da Nişantaşı'nda, bir parkta otururken, "başörtülü oldukları" gerekçesiyle Eray Ç.'nin "sözlü ve yumruklu saldırısına" uğradığını iddia eden akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına her türlü desteği vereceklerini duyurdu.



Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu bildirdi. Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Öğretim Görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, "başörtülü oldukları" gerekçesiyle, dün, Nişantaşı'nda bir parkta otururken Eray Ç.'nin kendilerine, "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" dediğini ve "yumruklu" saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Akkaya, olaydan sonra darp raporu alarak Eray Ç'den şikayetçi oldu. Bugün gözaltına alınan Eray Ç. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "06.06.2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Kasten Yaralama Tehdit' konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından 'Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok' şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve 07.06.2021 'Kasten Yaralama-Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi olduğunu ifade eden Akif Akkaya, Twitter'da ablasına ait darp raporunu paylaştı.

Akif Akkaya, konuyla ilgili şu paylaşımlarda bulundu;