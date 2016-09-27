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Spor

Nişanlısının kuzeni mücevherlerle kaçtı, mafya Bale'in evini yaktı!

Polisler Galli futbolcuyu 24saat koruma altında tutuyor

27 Eylül 2016 13:56

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, nişanlısısının manken kuzeni Epiphany Dring'in, 1.1 milyon lira değerindeki mücevherle ortadan kaybolunca mafya Bale'in villasını yaktı. Kayıplara karışan manken kuzenin mafyayla bağlantısı olduğu ve 5 haftadır kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.

Mankenin annesi, "Kızımla 5 haftadır görüşemiyorum. Normalde kızım büyükbabası ile Cardiff'te kalıyordu" açıklamasını yaptı.

Tüm aramalara karşın Epiphany Dring'den haber alamayan mafya, Gareth Bale ve nişanlısının yazlık villasını yaktı. Polisler, Bale'in İspanya'daki evi önünde sürekli nöbet tutuyor.

Ayrıca, Real Madrid Futbol Takımı'nın son oynadığı Las Palmas maçında kaldığı Hotel Santa Catalina'da Gareth Bale için üç polis görevlendirildi. Polisler Galli futbolcuyu 24saat koruma altında tuttu.

 

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