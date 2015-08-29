Nişanlısını tek kurşunla öldüren polis Sivrihisar'da yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’nde polis memuru nişanlısı 38 yaşındaki Gülay Memiş’i dün akşam ensesinden bir el ateş ederek öldüren polis memuru Beytullah Türkyılmaz, Eskişehir Sivrihisar Kavşağı’nda yolcu otobüsünde yakalandı.

Mehmed Hakı Özbayır ve İlker Kılıçaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İzmir’de görev yapan evli polis memuru Beytullah Türkyılmaz, evli olduğunu gizleyerek Manisa Trafik Tescil Müdürlüğü’nde görevli, 1 çocuk annesi polis memuru nişanlısı Gülay Memiş ile nişanlandı. Polisler Beytullah Türkyılmaz ile Gülay Memiş, birlikte tuttukları evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Beytullah Türkyılmaz, tabancayla Gülay Memiş’e ateş etti. Gülay Memiş kanlar içinde yere yığılırken, Beytullah Türkyılmaz olay yerinden kendi otomobiliyle kaçtı.

Ardından Gülay Memiş’in ailesi, kızlarından haber alamadıkları gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Polis ihbar üzerine gittikleri evde, polis memuru Gülay Memiş’i yerde kanlar içinde buldu. Ensesinden bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Gülay Memiş’in ailesine, nişanlısı Beytullah Türkyılmaz ile buluşacağını belirtmesi ve evin çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nde tescil memuru olarak görev yapan polis memuru Gülay Memiş’in ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.

İzmirli polis Sivrihisar’da yakalandı

Cinayetin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Beytullah Türkyılmaz hakkında geniş çaplı araştırma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak polis memuru Beytullah Türkyılmaz’ın kullandığı otomobili Ayfonkarahisar ili sınırlarında terk edilmiş halde buldu. Meslektaşlarının otobüse binme ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri daha sonra Türkyılmaz’ın Eskişehir’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünde olduğunu tespit etti.

Önce teslim olmak istemedi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nün Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından Türkyılmaz’ın bindiği otobüs bu sabah Sivrihisar Kavşağı’nda durduruldu. Otobüsten inen Türkyılmaz ilk olarak teslim olmamak için polise direndi. Beylik tabancasını başına dayayan Beytullah Türkyılmaz intihar etmek istedi. Polislerin ikna çabalarının ardından Beytullah Türkyılmaz, teslim oldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Manisa’ya getirilen Beytullah Türkyılmaz’ın nişanlı olduğu Gülay Memiş ile evlilik hazırlıkları yaptığı ve olayın gerçekleştiği evde oturmayı planladıkları iddia edildi. Polis Gülay Memiş’in, evlilik hayalleri kurduğu Beytullah Türkyılmaz’ın evli olduğu ve cinayet günü bu nedenden dolayı aralarında kavga çıktığı belirtildi.