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Dünya

Nisandan beri ilk; İngiltere'de Covid-19 kaynaklı günlük ölümler 980'i geçti

30 Aralık 2020 21:51

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Ülke genelinde en sıkı önlemler devreye girdi

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