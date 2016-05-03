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Ekonomi

Enflasyon Nisan ayında 3 yılın en düşüğüne indi

Nisan ayında TÜFE yüzde 0,78 arttı. TÜFE yıllık yüzde 6,57 oldu

03 Mayıs 2016 13:13

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 0,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,57, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,87 oldu. 

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,79 ile spor müsabakalarına giriş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 53,93 ile sivri biberde görüldü.

.TCMB göreve yeni atanan Murat Çetinkaya başkanlığında 26 Nisan'da açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda 2016 ve 2017 için yılsonu enflasyon tahminlerini gıdadaki oynaklık nedeniyle değiştirmemişti.

Çetinkaya, enflasyonu düşürmeye odaklı ve kararlı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağı söyleyerek, "2016 yılında yüzde 7.5'e; 2017 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, orta noktası yüzde 7.5 olmak üzere 2016 yılı sonunda yüzde 6.3 ile yüzde 8.7 aralığında, 2017 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4.2 ile yüzde 7.8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" demişti.

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