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Dünya

NİSAN'DA ÜÇLÜ GÖRÜŞME PLANI YOK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

31 Mart 2011 10:46

-NİSAN'DA ÜÇLÜ GÖRÜŞME PLANI YOK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.03.2011 - BM Sözcülüğü, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Nisan ayında üçlü görüşme yapmasına ilişkin bir plan olmadığını bildirdi. AA muhabirinin BM'de düzenlenen günlük brifingde, ''Genel Sekreter Ban, Nisan ayında New York'ta üçlü görüşme yapılması için Kıbrıs'ta liderleri ne zaman telefonla arayacak?'' sorusu üzerine, BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, ''Bu konuda açıklayacak yeni bir şey yok'' dedi.  BM Sözcülüğü daha sonra AA'ya konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, ''Nisan ayında bu tür bir görüşme yapılması konusunda bir planın bulunmadığını'' bildirdi. BM Genel Sekreteri Ban'ın Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer BM'de 15 Mart'ta düzenlediği son basın toplantısında, Genel Sekreter Ban'ın iki liderle Nisan ayı başında üçlü görüşme yapıp yapmayacağı konusuyla ilgili olarak, ''Bu daha çok, bu ay sonuna kadar müzakere sürecinde ilerleme sağlanıp sağlanmadığına bağlı olacak'' demişti.  BM kulislerinde bir süredir üçlü toplantının Haziran ayına kalabileceği konuşuluyordu.

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