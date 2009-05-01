Nisan’da hisse senetleri yüzde 23 değer kazandı

Nisan ayında, hisse senetleri ortalama yüzde 22,85 oranında değer kazandı. Serbest piyasada Türk Lirası karşısında tüm döviz türleri geriledi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi Nisan ayında, 5.886,98 puanlık artışla 25.764,83 puandan 31.651,81 puana yükseldi. Mali endeksteki aylık ortalama artış yüzde 31,28, sanayi endeksindeki artış yüzde 12,72 ve hizmetler endeksindeki ortalama artış yüzde 9,76 oldu.



Nisan’da TL değerlendi



Nisan ayında serbest piyasada Türk Lirası karşısında tüm döviz türleri geriledi. Dolar aylık bazda yüzde 4,19 düşüşle 1,6000 liraya, avro yüzde 4,86 düşüşle Nisan sonunda 2,1120 liraya indi. İngiliz Sterlini yüzde 1,04 düşüşle 2,3700 liraya, İsviçre Frangı da yüzde 4,08 düşüşle 1,4100 liraya geriledi.



Nisan ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 7,33 oranında düşerek 49,10 liradan 45,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,56 oranında düşerek 329,00 liradan 305,00 liraya indi.



Yatırım fonlarına katılma belgeleri Nisan ayında ortalama yüzde 2,35 oranında artış kaydetti.

Nisan ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,77-1,09 arasında oldu.



Repo yatırımcıları da net yüzde 0,80 kazanç elde ettiler. 1 ay vadeli mevduat faizinin aylık net getirisi ise yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.

