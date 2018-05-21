Nisan'da beş bini aşkın patent başvurusu yapıldı

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Nisan ayında marka başvuruları 42 bini aşarken, beş bini aşkın patent başvurusu yapıldı.

Nisan sonu itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvuru sayısı 37 bin 935’i yerli toplam 42 bin 345 olarak gerçekleşirken, yerli marka başvurularının toplam başvuru sayısına oranı yüzde 89.6 oldu.

Patent başvuru sayısı da 1827’si yerli, 3291’i yabancı olmak üzere, toplam beş bin 118 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında geçen yıla göre yerli marka başvuruları yüzde 8.1 artarken yerli patent başvuruları ise yüzde 13.5 arttı.

Faydalı model başvuru sayısı, 962’si yerli toplam 988 olurken, yerli faydalı model başvurusu toplam sayıya oranı tüzde 97.4 oldu.

Tasarım başvuru sayısı 13 bin 319’u yerli, 409’u yabancı, 1,891’i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 15 bin 619 oldu. Yerli tasarım başvuruları toplam tasarım başvurularının yüzde 85.3’i oldu.

Nisan sonu itibariyle tescil sayıları ise markada 26 bin 16’sı yerli toplam 27 bin 888, patentte 800’ü yerli toplam dört bin 615, faydalı modelde 160’ı yerli toplam 181, tasarımda 14bin 509’u yerli toplam 16 bin 540 oldu.