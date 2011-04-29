-NİSAN AYINDA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İMKB'de işlem gören hisse senetleri nisan ayında ortalama yüzde 7,47 oranında değer kazandı. Ocak ve şubat aylarındaki yüzde 4,13 ve yüzde 3,15'lik kayıp ile mart ayındaki yüzde 5,14'lük artış dikkate alındığında hisse senetlerindeki dört aylık artış yüzde 4,92 oldu. 2010 yılını 66.004,48 puandan tamamlayan İMKB 100 Endeksi dört ayda 3.245,66 puan yükseldi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, nisan ayında 4.815,63 puanlık artışla 64.434,51 puandan 69.250,14 puana çıktı. Mali endeksteki aylık ortalama artış yüzde 8,35, sanayi endeksindeki ortalama artış yüzde 10,11 ve hizmetler endeksindeki ortalama artış da yüzde 2,41 oldu. Nisan ayında serbest piyasada dolar dışındaki tüm döviz türleri Türk Lirası karşısında yükseldi. Dolar aylık bazda yüzde 1,68 düşüşle 1,5190 liraya inerken, avro yüzde 2,83 artışla 2,2540 liraya, İngiliz Sterlini yüzde 2,00 artışla 2,5500 liraya ve İsviçre Frangı yüzde 3,54 artışla 1,7550 liraya çıktı. Nisan ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 5,17 oranında artarak 71,55 liradan 75,25 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,21 oranında artarak 480,00 liradan 505,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri nisan ayında ortalama yüzde 1,10 oranında artış kaydetti. Nisan ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,52-0,68 aralığında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,49 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0,55 olarak gerçekleşti.