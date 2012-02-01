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Ekonomi

Nisan'a kadar ucuz sebze-meyve yok

İstanbul'da bazı sebze-meyve fiyatları yüzde 50'ye yakın arttı. Uzmanlar, Mart sonuna kadar fiyatlarda düşüş olmayacağını belirtiyor.

01 Şubat 2012 02:00

T24 - İstanbul'da bazı sebze-meyve fiyatları yüzde 50'ye yakın arttı. Uzmanlar, Mart sonuna kadar fiyatlarda düşüş olmayacağını belirtiyor.
 

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava meyve sebze fiyatlarını da etkiledi.


İstanbul Hali'nden alınan bilgilere göre, 20 Ocak ile 31 Ocak arasında, bazı ürünlerin fiyatı yüzde 50'ye yakın oranlarda arttı. Salatalık, maydanoz, havuç fiyatı en fazla artan üç ürün oldu.


Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Federasyonu Başkanı Burhan Er, Mart sonuna kadar sebze meyvede fiyat düşüşü olmasının mümkün olmadığını söyledi.


CNBC-e'nin yayınına katılan Er, "Bu seneki kış geçen seneden farklı. Bu yıl bütün Türkiye'yi etkiledi. Geçen yıl Ege Bölgesi'nin fazla etkilememişti. Yeşilliğin en bol olduğu Akdeniz Bölgesi'nde tarım alanları sular altında. Aynı yağış bu yıl Ege'yi de bastırdı. Ege'de 2 milyon hektar alan sular altında. Fiyatlar şu anda çok yüksek."


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