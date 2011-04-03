Nisan ortasında kış geliyor

T24 - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yeni hafta da sürecek, gelecek hafta sonu kısa süreliğine kış geri gelebilir. Haftaya cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık bugünden de düşük 8 dereceye inecek.



Türkiye Nisan ayına yağmurlarla başladı, sıcaklıklar ay ortalamasının 3-4 derece altında seyrediyor. Önümüzdeki hafta yeni bir soğuk hava dalgası geliyor, Bolu çevresinde kar yağışı görülebilir.



İstanbul yarın hafif yağmurlu 12 derece, salı ve çarşamba parçalı bulutlu 15 derece, perşembe yağmurlu 13, cuma yağmurlu 10, cumartesi sağanak yağmurlu 8 derece.



Ankara'da salı ve çarşamba yağmur çok zayıf, sıcaklık 14 derece. Perşembe hafif yağmur, cumartesi kuvvetli yağmur var.



İzmir'de cuma ve cumartesi yeniden yağmur var. Sıcaklık 16 derece ama rüzgar serin esiyor.



Yarın yağmur İstanbul, İzmir, Marmara ve batı kesimlerde zayıflıyor. Kuvvetli ve sağanak şeklinde yağmur Mersin, Adana, Sivas, Niğde, Güneydoğu, Van, Erzurum ve Gümüşhane boyunca yağacak.



Salı ve Çarşamba günü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in batı kesiminde yağmurlar çok hafif, yer yer güneş de çıkacak.



Perşembeden itibaren Marmara'da yağmurlar yeniden başlıyor, cuma ve cumartesi günü Türkiye'nin geniş alanı yine sağanak altında.



Ege'de yarın Muğla ve Afyon boyunca sağanak yağmur var, sonraki günler ara verecek yağışlar cuma ve cumartesi yeniden başlıyor.



Sıcaklıklar şu anda nisan ortalamasının altında. Rüzgar lodostan değil de Romanya üzerinden estiğinden Salı ve Çarşamba günü sıcaklık biraz yükselse bile dışarıda yine üşüten bir hava olacak.



Cuma gününe dikkat! Balkanlardan daha soğuk hava geliyor, sıcaklık Marmara'da 10 derecenin altına düşecek. Bir sondaki hafta da soğuk havanın etkisinde geçebilir.



