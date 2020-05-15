Nisan ayında konut satışları yarı yarıya azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Koronavirüs salgınının zirve yaptığı Nisan ayında Türkiye’de 42 bin 783 konut satıldı.



Banka kredisiyle yapılan satışları gösteren ipotekli konut satışları Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790’a indi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.



Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.

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