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Ekonomi

Nisan ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Geçen ay döviz ve altın kaybettirdi

09 Mayıs 2016 15:28

Finansal yatırım araçlarının Nisan ayı reel getirileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan hesaplamaya göre, geçen ayın en çok kazandıranı borsa olurken döviz ve altın reel olarak kaybettirdi. 

TÜİK verilerine göre, BIST 100 Endeksi geçen ay yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,92 oranında getiri sağladı. 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,53 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık külçe altın %2,41, Amerikan Doları %2,32, Euro %0,30 ve mevduat faizi %0,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %2,26 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın %2,66, Amerikan Doları %2,57, Euro %0,56 ve mevduat faizi %0,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde %17,95 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde %6,50 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,75 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Euro’da gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,36 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri (%), Nisan 2016

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