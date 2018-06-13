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Ekonomi

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

İstanbul, 13 Haziran (DHA) –  Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciroları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 25

13 Haziran 2018 13:54

İstanbul, 13 Haziran (DHA) –  Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciroları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 25.2, bir önceki aya göre yüzde 3.5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre,
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.8 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.5 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.8 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.2 arttı. (Grafik&Tablo)

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