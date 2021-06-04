Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da

Türkiye'de nisan ayında kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4'ü İstanbul'da yer aldı. Bir önceki yılın ortalamasına göre, İstanbul'da ithalat yüzde 8, ihracat yüzde 26.7 arttı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'daki reel piyasaların değerlendirildiği 'İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar Nisan 2021'i yayımladı.

Dünya'nın haberine göre; göre 2021 yılının nisan ayında, şirket kurulumlarının yüzde 39.9'u, şirket kapanma ve tasfiyelerinin ise yüzde 46.4'ü İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 1.2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 25.3 azaldı.

Türkiye'ye yapılan toplam ithalatın yüzde 52.3'ü İstanbul'a gerçekleşti. Bir önceki yılın ortalamasına göre ithalat yüzde 8 artarak 11.4 milyar dolara çıktı. Bir önceki yılın nisan ayına göre ise ithalat yüzde 55.4 arttı.