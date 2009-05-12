Nisan ayında en yüksek getiriyi borsa sağladı

Finansal yatırım araçlarından borsa endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Borsa endeksi 3 aylık, külçe altın 6 aylık, dolar ise yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiriyi yatırımcılarına kazandırdı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Nisan ayı itibariyle reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre, Nisan ayında borsa endeksi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,44, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18,18 ile en yüksek oranda aylık reel getiriyi sağlayan enstrüman oldu.



ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,30 aylık reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,71, avro yüzde 5,61 ve külçe altın yüzde 10,08 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,93 oranında aylık getiri sağlarken, dolar yüzde 6,12, avro yüzde 5,02 ve külçe altın yüzde 9,52 oranında kaybettirdi.



Yıllık getiri



Borsa endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına 3 ayda yüzde 7,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,45 oranında reel getiri sağladı.



6 aylık olarak da külçe altının reel getirisi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,53 düzeyinde oldu.



Aynı dönemde borsa endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,68 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık olarak ise finansal yatırım araçları en fazla reel getiri oranına göre dolar, külçe altın, mevduat faizi, avro ve borsa endeksi olarak sıralandı.



ÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 23,93, külçe altın yüzde 20,92, mevduat faizi yüzde 15,80 ve avro yüzde 3,86 oranında reel getiri sağladı. Borsa endeksi yüzde 32,26 oranında kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 16,37, külçe altın yüzde 13,54 ve mevduat faizi yüzde 8,73 oranında reel getiri sağladı. Avro yüzde 2,48 ve borsa endeksi yüzde 36,40 oranında kaybettirdi.

