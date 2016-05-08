Nisan ayında en az 168 işçi can verdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre Nisan ayında en az 168 işçi, iş kazalarına bağlı olarak can verdi. Yılın ilk 4 ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 586'ya yükseldi.

İSİG, yazılı, görsel ve dijital basına yansıyan, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler ile işçi yakınlarının bildirimleri ışığında işçi ölümleriyle ilgili rapor hazırlıyor.

Hazırlanan rapora göre Nisan ayında en az 168 işçi hayatını kaybetti.

2016’nın ilk dört ayında yaşanan iş cinayetleri şöyle:

Ocak ayında en az 115 işçi,

Şubat ayında en az 143 işçi,

Mart ayında en az 160 işçi,

Nisan ayında ise en az 168.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.