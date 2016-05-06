Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslarda yer alan haberlerden derlenen istatistiklere göre, Nisan ayında 17 kadın öldürüldü; 15 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi, 16 kadın ve kız çocuğuna zorla seks işçiliği yaptırıldı, 155 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu, 25 kadına şiddet uygulandı.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, medyaya yansıyan taciz vakalarının yüzde 67’si eğitim kurumlarından geldi. Okullarla bağlantılı 34 cinsel taciz vakasında tacizcilerin arasında öğretmenler, müdürler, müdür yardımcıları, okul kantini işletmecileri, servis şoförleri, okulda çalışan hizmetliler, okul çevresindeki büfe-market gibi işletmelerin çalışanları yer aldı.

2016’nın ilk 4 ayında en az 98 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 50 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi, 131 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı, 120 kadına şiddet uygulandı, 242 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu.

Cinayet

Nisan ayında 17 kadın ve yanlarındaki iki erkek öldürüldü. Cinayetlerin yüzde 18’i kadınların çıkarttığı koruma kararlarına veya koruma kararı çıkartılması için yaptıkları şikayetlere rağmen işlendi. Kadınların yüzde 29’u ayrılmak/boşanmak istediği için öldürüldü.

Üç erkek cezaevinden izin alarak dışarı çıkıp eşlerini ve kayınvalidelerini öldürdü. Bunlardan ikisi karılarını bıçaklamaktan, biri başka bir yaralama suçundan cezaevindeydi. Üç vaka da İzmir’de yaşandı.

Başka bir erkek ise, ağabeyini bıçakladığı için mahkemeye çıktıktan sonra tartıştığı annesini öldürdü. Cinayetlerin yüzde 18’i sokak ortasında işlendi.

Kadınların yüzde 76’sını eski ve mevcut partnerleri öldürdü: Bir kadını ağabeyi, birini eski damadı, birini eski kocası, birini kardeşi, sekizini kocaları, birini oğlu, dördünü sevgilileri öldürdü.

Beş kadın bıçakla, yedisi ateşli silahlarla, ikisi boğarak, biri baltayla, biri boğazı kesilerek, biri darp edilerek öldürdü.

Kadın cinayetlerinin gerçekleştiği iller;

Adana (1), Ankara (!), Antalya (1), Antep (1), Bursa (1), Denizli (1), Elazığ (1), İstanbul (2), İzmir (3), Karabük (1), Kayseri (1), Kocaeli (2), Mersin (1).

Bu 17 kadın cinayetinin yanı sıra, Nisan’da:

* Ankara, Tekirdağ ve Kars’ta öldürülen üç kadının failleri belirlenemedi.

* İstanbul’da bir erkek boşanma davası açan eşini öldürmek için geldiği işyerinin önünde polislerce yakalandı.

* İstanbul’da boşanma davası açan bir kadın, uzaklaştırma kararına rağmen kocasınca darp edildi, erkekten kaçarken balkondan düştü. 16 gün yoğun bakımda kalan kadın öldü.

* İzmir’de koruma kararına rağmen kocasında şiddet gören bir kadın intihar etti.

İzmir’de başka bir kadın, balkonunda üç erkekle tartışırken görüldü, ardından şüpheli bir şekilde dördüncü kattan düşerek öldü.

Tecavüz

Nisan ayında 15 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. Tecavüzcülerin yaşı 17’ye, tecavüze uğrayanların yaşı 8’e kadar düştü. Tecavüz mağdurlarının ikisi zihinsel engelliydi.

Tecavüzcülerin yüzde 77’si kadınların/kız çocuklarının tanıdıkları erkeklerdi: Üç kadın ve kız çocuğuna erkek akrabaları, birine babasının arkadaşı, ikisine kendilerini bir yarıştırma için çalıştıran imam, birine komşusu, birine öğretmeni, ikisine sosyal medyadan tanıştığı bir erkek, birine tanımadığı bir erkek, birine kendini temizlikçi olarak tanıtan bir erkek, birine kaldığı yurdun sahibinin oğlu tecavüz etti. İki vakada tecavüzcülerin kimliği haberlerde yer almadı.

Tecavüzlerin beşi kadınların/kız çocuklarının evinde, ikisi alıkonduğu mekanda, biri otelde, biri sokakta gerçekleşti. Altı tecavüz olayının gerçekleştiği mekan haberlerde yer almadı.

Nisan’da basına yansıyan 15 kadın ve kız çocuğuna yönelik 14 tecavüz vakasında 11 erkek tutuklandı, iki erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir erkek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Üç vakada faillere yönelik hukuki sürece ilişkin bilgi verilmedi.

Tecavüzlerin gerçekleştiği iller;

Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Çorum (2), Dersim (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kırşehir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Sivas (1), Trabzon (1), Urfa (2).

Adana ve Muğla’da 16 kadın ve kız çocuğu seks işçiliği yapmaya zorlandı. Bunların yüzde 81’i T.C. vatandaşı değildi.

Şiddet – yaralama

Erkekler Nisan’da 25 kadına şiddet uyguladı. Kadınların yüzde 16’sı boşanmak/ayrılmak istedikleri için şiddete maruz kaldı. Şiddet vakalarının yüzde 12’si sokak ortasında yaşandı.

Kadınların yüzde 64’ü partnerlerinden, yüzde 12’si eski partnerlerinden şiddet gördü: 12 kadına kocaları, üçüne sevgilileri, birine nişanlısı, ikisine eski kocası, birine eski nişanlısı, birine kardeşi, birine babası, birine torunu, birini zorla alıkoyanlar, iki seks işçisi kadına ise müşterileri şiddet uyguladı.

Şiddet vakalarının yüzde 28’i ölüme sebebiyet verebilecek şekilde gerçekleşti; iki erkek ise boşanmak isteyen eşlerinin yaşadığı evi yaktı: Kadınların altısı bıçakla, 14’ü darp edilerek, ikisi kaynar suyla, biri tabancayla yaralandı. İki erkek ise boşanmak isteyen eşlerinin yaşadığı evi yaktı.

Şiddet vakalarının yaşandığı iller;

Adana (1), Aksaray (2), Antalya (3), Edirne (1), Eskişehir (2), İstanbul (8), İzmir (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Muğla (1), Tekirdağ (2), Zonguldak (2)

Taciz

Nisan ayında 29 şehirden basına yansıyan 51 taciz vakası haberlerine göre, en az 155 kadın ve kız çocuğu tacize uğradı.

Medyaya yansıyan taciz vakalarının yüzde 67’si eğitim kurumlarından geldi.

Eğitim kurumlarıyla bağlantılı taciz vakaları

Nisan’da eğitim kurumlarıyla bağlantılı 34 cinsel taciz vakası medyaya yansıdı; en az 131 kız öğrenci tacize maruz kaldı.

Tacizcilerin arasında öğretmenler, müdürler, müdür yardımcıları, okul kantini işletmecileri, servis şoförleri, okulda çalışan hizmetliler, okul çevresindeki büfe-market gibi işletmelerin çalışanları yer aldı.

Kız öğrencilerin yüzde 73’üne öğretmenleri cinsel tacizde bulundu: 96 kız öğrenciyi öğretmenleri, üçüne kantin işletmecisi, yedisine okul müdürleri, beşine müdür yardımcıları, dördüne okulun karşısındaki büfenin sahibi, sekizine okul yanındaki marketin sahibi, birine okuldaki temizlik işçisi, ikisine okulda çalışan elektrikçi, ikisine okul servisi şoförleri, birine okuldaki başka bir öğrenci, birine okula izinsiz giren yetişkin bir erkek, birine okul etrafında dolaşan yetişkin bir erkek cinsel tacizde bulundu.

Öğrencilerin yüzde 83’ü fiziksel tacize, yüzde 12’si hem fiziksel hem dijital tacize, yüzde 4’ü dijital tacize, bir kız öğrenci ise sözlü tacize maruz kaldı.

Tacizcilerin sadece yüzde 44’ü tutuklandı; yüzde 15’i ise açığa alındı. Tutuklananların üçte birini öğretmen olmayan failler (okulda çalışan elektrikçi, okulun karşısındaki büfenin sahibi, kantin işletmecisi, okul yanındaki marketin sahibi, okula izinsiz giren yetişkin erkek) oluşturdu.

Diğer tacizciler ise haklarında idari ve/veya hukuki soruşturma başlatıldı. Birçok tacizci öğretmen görev yaptıkları okulda göreve devam ederken, bazıları ise haklarında hukuki işlem yapılmaksızın başka okullara atandı. Bir tacizci öğretmenin “okul müdürü tarafından gözlem altında” olduğu belirtildi.

Eğitim kurumlarından gelen taciz haberlerinin illere göre dağılımı şöyle;

Adana (10 öğrenci tacize maruz kaldı), Antalya (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Antep (2 ayrı vakada 10 öğrenci tacize maruz kaldı), Aydın (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Batman (3 öğrenci tacize maruz kaldı), Bolu (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Bursa (10 öğrenci tacize maruz kaldı), Diyarbakır (2 ayrı vakada 10 öğrenci tacize maruz kaldı), Düzce (8 öğrenci tacize maruz kaldı), Erzurum (2 ayrı vakada 12 öğrenci tacize maruz kaldı), Eskişehir (4 ayrı vakada 7 öğrenci tacize maruz kaldı), İstanbul (3 ayrı vakada 3 öğrenci tacize maruz kaldı), İzmir (3 ayrı vakada 4 öğrenci tacize maruz kaldı), Kırklareli (2 ayrı vakada 8 öğrenci tacize maruz kaldı), Kırşehir (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Kocaeli (2 ayrı vakada 16 öğrenci tacize maruz kaldı), Muğla (2 ayrı vakada 5 öğrenci tacize maruz kaldı), Niğde (1 öğrenci tacize maruz kaldı), Tokat (2 öğrenci tacize maruz kaldı), Uşak (15 öğrenci tacize maruz kaldı), Yalova (3 öğrenci tacize maruz kaldı).

Eğitim kurumlarıyla bağlantılı olmayan taciz vakaları

Nisan’da eğitim kurumlarıyla bağlantılı olmayan 16 taciz vakası medyaya yansıdı; en az 24 kadın ve kız çocuğu tacize maruz kaldı.

Tacize maruz kalanların yüzde 46’sını 18 yaş altındaki kız çocukları oluşturdu. Medyaya yansıyan haberlere göre, tacizcilerin sadece dördü tutuklandı.

Dört kadına işyerlerinde üst kademelerinde çalışan erkekler, birine aile hekimi, birine hastanede işçi olarak çalışan bir erkek, yedisine tanımadığı erkekler tacizde bulundu. Kız çocuklarının altısına Trabzon Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü memuru, birine akrabası, birine komşusu, ikisine üvey babası, birine ise tanımadığı bir erkek tacizde bulundu.

21 kadın ve kız çocuğu fiziksel tacize maruz kalırken, bir kadın hem fiziksel hem dijital tacize, iki kadın ise teşhirciliğe maruz kaldı.

Kadın ve kız çocuklarının dördü sokakta, dördü işyerlerinde, üçü evde, ikisi otobüste, ikisi apartman girişlerinde, biri hastanede, biri muayenehanede tacize maruz kaldı. Yedi kız çocuğuna yönelik taciz olaylarının yaşandığı mekana ilişkin bilgiler haberlerde yer almadı.

Taciz haberlerinin illere göre dağılımı şöyle:

Amasya (1 çocuk tacize maruz kaldı), Antalya (2 ayrı vakada 3 kadın tacize maruz kaldı), Aydın (1 kadın tacize maruz kaldı), Bartın (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Edirne (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Isparta (2 kadın tacize maruz kaldı), İstanbul (2 ayrı vakada 2 kadın tacize maruz kaldı), İzmir (1 kız çocuğu tacize maruz kaldı), Kırşehir (1 kadın tacize maruz kaldı), Kocaeli (2 ayrı vakada 2 kadın tacize maruz kaldı), Konya (1 kadın tacize maruz kaldı), Samsun (2 kadın tacize maruz kaldı), Trabzon (6 kız çocuğu tacize maruz kaldı).

Bölgelere göre

Nisan’da toplam 228 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Bunların yüzde 28’i Marmara, yüzde 21’i Ege, yüzde 12’si Akdeniz, yüzde 12’si Karadeniz, yüzde 11’i Güneydoğu Anadolu, yüzde 9’u İç Anadolu, yüzde 6’sı Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.