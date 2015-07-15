Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı; işsiz sayısı 2.8 milyon kişiye yükseldi

Nisan ayı döneminde işsizlik yüzde 9,6 oldu. Nisan ayında tarım dışı işsizlik yüzde 11,6 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 242 bin kişi artarak 2 milyon 821 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile %11,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %17 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık artış ile %9,8 olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı %46,2 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 444 bin kişi artarak 26 milyon 638 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46,2 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 67 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 511 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,7’si tarım, %20’si sanayi, %7,2’si inşaat, %52,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azaldı.



İşgücüne katılma oranı %51,1 olarak gerçekleşti



İşgücü 2015 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 686 bin kişi artarak 29 milyon 459 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %51,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artış ile %71,2, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %31,4 olarak gerçekleşti.



Kayıt dışı çalışanların oranı %33,3 olarak gerçekleşti



Nisan 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak %33,3 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı işsiz sayısı azaldı



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 101 bin kişi artarak 26 milyon 518 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2015 yılı Nisan döneminde, bir önceki döneme göre 34 bin kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %9,9 oldu.