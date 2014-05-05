Nisan ayı enflasyon rakamlarında beklenmeyen artış

Nisan ayı enflasyonu rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre TÜFE Nisan ayında yüzde 1,34 arttı. ÜFE'de artış ise 0,09 oldu. Beklentiler TÜFE'nin yüzde 0,88 ile gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 9,38 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon da yüzde 4,96 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı son dönemde yaptığı açıklamalarda enflasyon oranının Haziran ayına kadar yükselmeye devam edeceğini bu noktadan sonra düşüşe geçeceğini belirtmişti. Banka 2014 yılı enflasyon tahminini ise geçtiğimiz hafta yüzde 6,6'dan yüzde 7,6'ya yükseltmişti.

Mart’ta sekiz ayın zirvesine çıkmıştı

Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1,13 artmıştı. Yıllık artış oranı yüzde 8,39'a ulaşan enflasyon sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.