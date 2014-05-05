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Ekonomi

Nisan ayı enflasyon rakamlarında beklenmeyen artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre TÜFE Nisan ayında yüzde 1,34 artarak beklentileri aştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 9,38'e yükseldi

05 Mayıs 2014 13:11

Nisan ayı enflasyonu rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre TÜFE Nisan ayında yüzde 1,34 arttı. ÜFE'de artış ise 0,09 oldu. Beklentiler TÜFE'nin yüzde 0,88 ile gerçekleşeceği yönündeydi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 9,38 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon da yüzde 4,96 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası  Başkanı Erdem Başçı son dönemde yaptığı açıklamalarda enflasyon oranının Haziran ayına kadar yükselmeye devam edeceğini bu noktadan sonra düşüşe geçeceğini belirtmişti. Banka 2014 yılı enflasyon tahminini ise geçtiğimiz hafta yüzde 6,6'dan yüzde 7,6'ya yükseltmişti.

 

Mart’ta sekiz ayın zirvesine çıkmıştı

 

Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1,13 artmıştı. Yıllık artış oranı yüzde 8,39'a ulaşan enflasyon sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

 

 

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