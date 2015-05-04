Nisan ayında da enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıktı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK rakamlarına göre Nisan’da enflasyon, beklentilerin biraz üzerinde 1,63 olarak açıklandı. Beklentiler ise yüzde 1,43 olması yönündeydi. Nisan'da yıllık enflasyon yüzde 7,91 oldu.

Tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 1.63 ile beklentilerin üzerinde arttı. Banka ve aracı kurum ekonomistleri yüzde 1.30 - 1.40 artış bekliyordu.

Nisan’da TÜFE yıllık yüzde 7,91 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "H" endeksi Nisan'da yıllık olarak yüzde 7,60, "I" endeksi yüzde 7 arttı.

En büyük artış giyim ve ayakkabıda



Aylık en yüksek artış yüzde 12,30 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,63, ev eşyasında yüzde 1,35, lokanta ve otellerde yüzde 1,27 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,24 artış gerçekleşti.

En büyük düşüş haberleşmede



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,28 ile haberleşme oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,28 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış

Yıllık en fazla artış yüzde 14,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (yüzde 13,34), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,90), konut (yüzde 8,21), eğitim (yüzde 7,88) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır