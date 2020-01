Nirvana fotoğrafı paylaşan genç kız farkında olmadan tarihi değiştirdi!

Efsanevi rock grubu Nirvana’nın 1987 yılındaki ilk konserinden daha önce görülmemiş fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntüler, Kurt Cobain’le birlikte büyüyen ve grubun ilk konserine evinin zemin katında ev sahipliği yapan müzisyen Tony Poukkula’nın 19 yaşındaki kızı Maggie tarafından Twitter ’da paylaşıldı.

Rolling Stone’da yer alan habere göre, Nirvana’nın Washington Raymond’daki ilk konserinde çekilen 3 fotoğrafı, “Babam ve Kurt Cobain’in birlikte çaldığı eski günlerden fotoğraflar” başlığıyla paylaşan Maggie görüntülerin daha önce ortaya çıkmamış ender fotoğraflar olduğunu attığı tweet’ten sonra çıkan haberlerde okuduğunu anlattı. Fotoğraflarla ilgili Rolling Stone’a verdiği röportajda “Nirvana’nın ilk konseri olduğunu hiç bilmiyordum. Babam önceden göstermişti ama fotoğraflarda ne döndüğünden hiç bahsetmemişti… Bu kadar tarihi bir şey olduğunun farkında değildim. Sadece babam ve Kurt’un birlikte çaldığı havalı fotoğraflar olduğunu düşünüyordum” dedi.

Fotoğrafın çekildiği dönemdeki grup üyeleri Kurt Cobain, basçı Krist Novoselic ve davulcu Aaron Burckhard’a o gece Tony Poukkula da gitarıyla eşlik etmişti. O konserden kalan tamamlanmamış şarkı listesine göre “Heartbreaker” ve “How Many More Times” gibi Led Zeppelin şarkıları çalınmış ve Nirvana’nın “Aero Zeppelin”, “Maxican Seafood”, “Pen Cap Chew”, “Hairspray Queen”, “Spank Thru” ve “If You Must” şarkılarının henüz oluşmaya başlayan ilk versiyonlarına da yer verilmiş.

Nirvana ait görüntülerin çoğunluğu “Montage of Hecks” isimli Kurt Cobain belgeseli için Brett Morgan tarafından ortaya çıkarılmıştı. Maggie’nin, babasına ait Kurt Cobain ve Nirvana biyografisinin içine sıkıştırılmış halde bu görüntüler Nirvana arşivine önemli bir katkı sundu.