Nintendo’dan yeni oyun konsolu: Switch

Nintendo, uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu Switch'i 3 Mart'ta piyasaya süreceğini açıkladı.

Ürünün fiyatı ABD'de 300 dolar, İngiltere'de 280 sterlin, Japonya'da ise 30 bin yen olacak. Switch'in Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Son konsolu Wii U ile beklediği satış rakamlarını yakalayamayan Nintendo için Switch büyük önem taşıyor.

Nintendo Switch'i Ekim ayında duyurmuş, taşınabilir cihazın aynı zamanda ev konsolu olarak kullanılabileceğini açıklamıştı.

Switch'in görünüşü, iki tarafına kontrol cihazı eklenebilen bir tablet şeklinde. Cihaz, Wii konsolundaki gibi hareketi algılayabiliyor.

Cihazın oyunları ise eski konsolları andıran bir şekilde, kartuş olarak satılacak.

Nintendo, 80'den fazla oyunun geliştirilmekte olduğunu, bunlar arasında 2017 sonunda yayınlanacak Super Mario Odyssey adlı yeni bir Mario oyunu olduğunu da duyurdu.

Bugün gerçekleşen açıklamadan diğer ayrıntılar ise şöyle:

Bazı analistler Wii U'nun başarısızlığının ardından Switch'in, Nintendo'nun ev konsolu piyasasındaki son denemesi olabileceğini söylüyor.

IHS Technology'nin oyun analisti Piers Harding-Rolls, Switch'i "mobil özelliği olan bir ev konsolu" olarak tanımlarken cihazın başarısının pazarlama ve fiyat faktörlerine bağlı olduğuna dikkat çekiyor:

Analiz şirketi Ovum'dan Paul Jackson ise insanların hem evde hem dışarıda kullanabileceği bir oyun konsolu yaratan Nintendo'nun "çok kârlı bir orta yol" bulduğunu düşünüyor:

"Switch diğer mobil cihazlardan daha güçlü bir konsol olsa da ev konsollarına kıyasla daha güçsüz olacak ve bu yüzden ev konsolu tutkunları hayal kırıklığı yaşayabilir."

Konsolun açıklanan fiyatı ise bazı eleştiriler aldı.

Switch'in Pro Controller kumandasını almak isteyen oyuncuların 70 dolar, Joy-Con kumandasını almak isteyenlerin 80 dolar ve ektra TV bağlantısı ünitesini almak isteyen oyuncuların da 90 dolar ödemesi gerekecek.

Video oyun yazarı Pat Contri, Twitter'da "Bunlar kötü fiyatlar" açıklamasında bulundu.

Oyun sitesi Polygon ise "Kötü bir şaka" yorumunda bulundu