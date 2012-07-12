Nimet Karakuş'tan gümüş madalya

Milli atlet Nimet Karakuş, Barcelona'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre'de 11.36'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yarışın galibi, bu sene gençlerde dünyanın en iyi derecesini yapan Bahamalı Anthonique Strachan olurken, Brezilyalı Tamiris de Liz podyumu tamamladı.

Kariyerinin en iyi derecesi olan 11.33'ü bu sene Balkan Gençler Şampiyonası'nda yapan Nimet, yarı final serisinde 11.58'lik derecesiyle birinci olarak finale yükselmişti.

Nimet, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele etmiş, 100 metrede yarı finalde elenirken, 200 metre yarı finalinden sakatlığından dolayı çekilmişti.